СК возбудил дело по факту обрушения перекрытия в доме в Приморье
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«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), ст. 168 УК России (уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении.
На месте ЧП было обнаружено тело 80-летнего мужчины.
«По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек — сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший произошёл хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры», — отметили в СК.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены два газовых баллона.
В ночь на 13 сентября в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье произошло обрушение перекрытия, погиб один человек.