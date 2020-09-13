СК возбудил дело по факту обрушения перекрытия в доме в Приморье

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара и обрушения потолочного перекрытия в двухэтажном жилом доме в Хорольском районе Приморского края, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
СК возбудил дело по факту обрушения перекрытия в доме в Приморье
  • © Правительство Приморского края

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), ст. 168 УК России (уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении.

На месте ЧП было обнаружено тело 80-летнего мужчины. 

«По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек — сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший произошёл хлопок, вызвавший  обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры», — отметили в СК.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены два газовых баллона.

В ночь на 13 сентября в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье произошло обрушение перекрытия, погиб один человек.

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