Сын погибшего в ДТП с Ефремовым против смягчения наказания актёру
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«Было подано несколько апелляционных жалоб адвокатами Ефремова и им самим. В одной из них содержится просьба даже заменить ему наказание на условный срок. Однозначно мы против смягчения наказания артисту», — цитирует ТАСС Аверцева.
Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы.
Ранее Михаил Ефремов сообщил суду в апелляционной жалобе о возмещении им морального ущерба старшему сыну погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.