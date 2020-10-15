Сын погибшего в ДТП с Ефремовым против смягчения наказания актёру

Виталий Захаров, старший сын погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, против смягчения наказания актёру. Об этом сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

«Было подано несколько апелляционных жалоб адвокатами Ефремова и им самим. В одной из них содержится просьба даже заменить ему наказание на условный срок. Однозначно мы против смягчения наказания артисту», — цитирует ТАСС Аверцева.

Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы.

Ранее Михаил Ефремов сообщил суду в апелляционной жалобе о возмещении им морального ущерба старшему сыну погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.