Ефремов сообщил о выплате 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП

Актёр Михаил Ефремов сообщил суду в апелляционной жалобе о возмещении им морального ущерба старшему сыну погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокаю.

«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей», — сказали в суде.

Как заявил адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев, пока что он «получил только часть денег».

Также Ефремов попросил суд снять с рассмотрения жалобы, которые были поданы его прежними адвокатами — Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.