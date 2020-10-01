Ефремов сообщил о выплате 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП

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Актёр Михаил Ефремов сообщил суду в апелляционной жалобе о возмещении им морального ущерба старшему сыну погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.
Ефремов сообщил о выплате 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокаю.

«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей», — сказали в суде.

Как заявил адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев, пока что он «получил только часть денег».

Также Ефремов попросил суд снять с рассмотрения жалобы, которые были поданы его прежними адвокатами — Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

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