Ефремов сообщил о выплате 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокаю.
«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей», — сказали в суде.
Как заявил адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев, пока что он «получил только часть денег».
Также Ефремов попросил суд снять с рассмотрения жалобы, которые были поданы его прежними адвокатами — Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.