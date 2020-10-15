В Кирове на базе интерната для престарелых откроют госпиталь для лечения заболевших COVID-19

В Кирове откроют госпиталь для лечения заболевших COVID-19 на базе интерната для престарелых и инвалидов.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные правительства региона.

Других пациентов интерната, без симптомов коронавируса, примут два реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Кирове и Кирово-Чепецке.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.