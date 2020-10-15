Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл личный приём граждан в Южно-Сахалинске.

К главе надзорного ведомства обратились 14 человек. Некоторые из них пожаловались на нарушения в ходе расследований преступлений, в первую очередь на длительные сроки следствия и качество доследственных проверок.

Много заявлений было связано с защитой жилищных прав граждан, в том числе с переселением из аварийного жилья, обеспечением жильём, капремонтом жилья.

Также затрагивались вопросы социальной поддержки населения, среди которых обеспечение детей и взрослых техническими средствами реабилитации, жизненно важными лекарственными препаратами, предоставление многодетным семьям участков для индивидуального жилищного строительства.

По всем фактам нарушений Краснов поручил принять меры реагирования.

Кроме того, генпрокурор провёл встречу с деловым сообществом. Обращения предпринимателей касались административных барьеров для бизнеса, уклонения муниципальных заказчиков от оплаты услуг, незаконных проверок. Участники встречи также высказали предложения о совершенствовании контроля за оборотом водных биоресурсов и механизмах привлечения инвестиций.

Ранее сообщалось, что Краснов прибыл с визитом в Южно-Сахалинск.