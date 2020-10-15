В Приморье участники программы «Земский учитель» получили по 2 млн рублей

В Приморском крае участники президентской программы «Земский учитель» получили по 2 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

По информации краевого Департамента образования, в Приморье приехали работать 27 молодых специалистов из разных регионов России.

Как уточнила замминистра образования края Ирина Бушманова, это педагогические работники разных специальностей: шесть учителей математики, пять — русского языка и литературы, пять — английского языка, пять преподавателей начальных классов, по три — биологии и химии, истории и обществознания.

Все учителя уже приступили к работе в своих школах. Они трудятся в 22 муниципалитетах края, в частности в Ольгинском и Партизанском районах, Октябрьском, Пограничном и Тернейском округах.