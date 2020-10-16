В России предложили убрать упоминание алкоголя с вывесок баров и магазинов

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить предприятиям торговли и общепита использовать на своих вывесках названия алкогольных напитков. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

По мнению Хамзаева, действующий уже несколько лет запрет на рекламу алкогольных напитков стал эффективным механизмом по снижению потребления данной продукции.

Однако косвенная реклама алкоголя продолжает присутствовать на улицах в виде вывесок предприятий торговли и общественного питания, которые используют в своих названиях наименования алкогольных напитков.

«Каждый день в своих городах огромное количество граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, видят вывески, которые, по сути, выполняют функцию наружной рекламы. В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность ограничить право предприятий общественного питания и торговли использовать в названиях вывесок своих заведений наименования алкогольной продукции как на русском, так и на иностранных языках», — говорится в обращении.

Ранее Хамзаев также предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.

По его словам, несмотря на антиалкогольную политику и запрет на рекламу алкогольной продукции в России, производители безалкогольного пива по-прежнему могут пользоваться рекламными инструментами.