В Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области с 16 октября вводят новые ограничительные меры из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в постановлении правительства региона.

Согласно указу, работодатели в Ростовской области обязаны перевести на удалённую работу до 30% сотрудников с учётом граждан в возрасте 65 лет и старше, а также работников с хроническими заболеваниями.

В регионе приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризаций для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также оказание плановой медицинской помощи, «которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента», кроме курсового лечения и высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Кроме того, будет приостановлен личный приём граждан в государственных и муниципальных органах, работа ночных клубов, прогулочных судов, детских игровых площадок в торговых объектах, оказание услуг общепита в фуд-кортах на корпоративных или торжественных мероприятиях на более десяти человек, работа танцплощадок, ярмарок, а также курение кальянов в общественных местах.

Работа общепита будет ограничена после 22:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос «без посещения гражданами помещений таких предприятий».

Проведение профессиональных спортивных соревнований допускается с участием не более 30% зрителей, а выступление музыкальных и театральных коллективов в помещениях — при условии заполняемости не более 40%.

Кроме того, жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением обращения за медицинской помощью, уходом за близкими родственниками, совершения покупок, следования к месту и от места работы или учёбы, занятий спортом на улице или прогулок при соблюдении социальной дистанции, выгула животных и выброса мусора и ряда других случаев.

Ранее в Якутии ввели меры по ограничению работы учреждений культуры в связи с распространением коронавирусной инфекции.