В ХМАО рассказали о ситуации с коечным фондом в стационарах

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В ХМАО рассказали о ситуации с коечным фондом в стационарах для коронавирусных больных.

«В связи с увеличением количества больных COVID-19, поступающих в больницы, в течение двух недель (с 29.09.2020 по 13.10.2020) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Нягани и Радужном дополнительно развёрнуты 376 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, развёрнутый коечный фонд для лечения данной категории больных теперь составляет 1314 коек», — сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Депздрава.

В Мегионе и Югорске вновь развёрнуты и запущены в действие инфекционные госпитали на базе городских больниц.

Ранее портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.

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