В России за сутки ликвидировали 32 природных пожара

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Лесопожарные службы за сутки потушили 32 природных пожара в России на площади 162 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В России за сутки ликвидировали 32 природных пожара
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14 октября, в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 162 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к 00:00 четверга, 15 октября, в России действовало 12 пожаров на площади 498 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее стало известно, что на Ставрополье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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