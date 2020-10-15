В России за сутки ликвидировали 32 природных пожара
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14 октября, в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 162 га», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к 00:00 четверга, 15 октября, в России действовало 12 пожаров на площади 498 га, по которым проводились работы по активному тушению.
Ранее стало известно, что на Ставрополье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.