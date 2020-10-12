На Ставрополье сохраняется чрезвычайная пожароопасность
- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Ставропольскому краю и на ставропольский Гидрометцентр.
В связи с засухой и сильным ветром высока вероятность возникновения пожаров.
12 октября на большинстве территорий Ставропольского края сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Местами она будет ниже, говорится в сообщении.
Помимо этого, в регионе ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью от 15 до 18 м/с.
В восточной части края днём вероятна пылевая буря.
По сообщениям портала «Юга.ру», 10 октября в Сочи предупредили об усилении ветра до 15—17 м/с.