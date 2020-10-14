СК проверяет данные о COVID-19 в доме престарелых в Псковской области

Следователи организовали доследственную проверку из-за сообщения об очаге коронавируса в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Псковской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических правил в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Себежском районе», — указывается в заявлении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что специалисты выявили очаг коронавируса в Себежском доме-интернате для престарелых.