В Подмосковье госпитализировано 7,8 тысячи пациентов с COVID-19

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В Подмосковье госпитализированы 7,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире канала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Подмосковье госпитализировано 7,8 тысячи пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Весной у нас было 10 тыс. тестов ПЦР. Сейчас у нас 25 тыс. Весной максимально на койках лежало 10 тыс. человек, а сейчас у нас 7,8 тыс. пациентов. Соответственно, мы научились быстро разворачивать койки», — цитирует губернатора ТАСС.

Воробьёв рассказал, что специалисты разворачивают койки в разных городах Подмосковья.

Он добавил, что к 1 ноября планируется подготовить 15 тыс. мест для больных.

Ранее сообщалось, что число нарушений масочного режима в транспорте Московской области снизилось на 80%.

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