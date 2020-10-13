Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 80%

Число нарушений масочного режима в транспорте Московской области снизилось на 80%.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, на данный момент личным или общественным транспортом пользуются не менее 6 млн человек.

«Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно — об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок. За десять дней октября было продано свыше 170 тыс. масок — это больше, чем за весь сентябрь», — сказала она.

Ежедневно дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции, волонтёры.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.