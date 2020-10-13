Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 80%

Короткая ссылка
Число нарушений масочного режима в транспорте Московской области снизилось на 80%.
Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 80%
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, на данный момент личным или общественным транспортом пользуются не менее 6 млн человек.

«Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно — об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок. За десять дней октября было продано свыше 170 тыс. масок — это больше, чем за весь сентябрь», — сказала она.

Ежедневно дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции, волонтёры.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить