В Ростовской области изготовили более 39 000 тонн дезинфицирующих средств

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Предприятия Ростовской области изготовили более 39 тыс. тонн дезинфицирующих средств за последние полгода.
В Ростовской области изготовили более 39 000 тонн дезинфицирующих средств
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время предприятия выпускают 315 тонн продукции каждые сутки.

«В данный момент на контроле находятся 11 организаций. Объём производства за этот период вырос в 4,5 раза», — заявил замглавы региона Игорь Сорокин.

Всего выпускают более 70 наименований товаров, среди которых антибактериальные салфетки, гели, средства дезинфекции помещений.

Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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