В Ростовской области изготовили более 39 000 тонн дезинфицирующих средств

Предприятия Ростовской области изготовили более 39 тыс. тонн дезинфицирующих средств за последние полгода.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время предприятия выпускают 315 тонн продукции каждые сутки.

«В данный момент на контроле находятся 11 организаций. Объём производства за этот период вырос в 4,5 раза», — заявил замглавы региона Игорь Сорокин.

Всего выпускают более 70 наименований товаров, среди которых антибактериальные салфетки, гели, средства дезинфекции помещений.

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