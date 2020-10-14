В Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве в 1993 году

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В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый по делу о разбое и убийстве в 1993 году.
В Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве в 1993 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на краевое СУ СК России.

По версии следствия, в марте 1993 года фигурант дела ради личного обогащения предложил брату и знакомому убить супружескую пару, проживавшую по соседству. Те согласились. Супруги погибли на месте.

Соучастники похитили ювелирные изделия, часы, бытовую технику и денежные средства на сумму свыше 4,5 млн рублей.

Фигурант скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В 2019 году его задержали в Москве.

В отношении второго соучастника — брата обвиняемого — дело выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске.

Против третьего преступника дело прекратили в связи со смертью.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в 2020 году следователи раскрыли 13 убийств, совершённых в Крыму в прошлые годы.

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