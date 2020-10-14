Два Ту-160 провели плановые полёты над Баренцевым и Норвежским морями

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Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России провели плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных участках они были сопровождены самолётами ВВС Великобритании и Норвегии.
Два Ту-160 провели плановые полёты над Баренцевым и Норвежским морями
  • © РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — цитирует сообщение РИА Новости

Продолжительность полёта составила 12 часов.

В ведомстве уточнили, что «на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии».

В сентябре Ту-160 провели плановые полёты над Балтийским морем.

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