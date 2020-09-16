Два Ту-160 провели плановые полёты над Балтийским морем

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Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России провели плановый полёт над Балтийским морем. На отдельных участках они были сопровождены иностранными истребителями.
Два Ту-160 провели плановые полёты над Балтийским морем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что российские бомбардировщики сопровождали Су-35 российских ВКС.

Продолжительность полёта Ту-160 составила более восьми часов.

Ранее два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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