Два Ту-160 провели плановые полёты над Балтийским морем
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- РИА Новости
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что российские бомбардировщики сопровождали Су-35 российских ВКС.
Продолжительность полёта Ту-160 составила более восьми часов.
Ранее два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.