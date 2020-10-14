В Татарстане завели дело по факту избиения матерью подростка

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В Татарстане завели уголовное дело по факту систематического избиения матерью 15-летней дочери.
В Татарстане завели дело по факту избиения матерью подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК России по региону.

По версии следователей, летом и осенью 2020 года женщина употребляла алкоголь и систематически избивала дочь. В итоге она позвонила в полицию и сказала, что не справляется с воспитанием. После этого её задержали.

Девочку и вторую дочь поместили в специализированное учреждение.

Дело возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.

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