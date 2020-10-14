Клишас рассказал о проекте о федеральных территориях

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о федеральных территориях будет внесён в Госдуму в ближайшие две-три недели, передаёт РИА Новости.
Клишас рассказал о проекте о федеральных территориях
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Закон о федеральных территориях будет внесён в Думу в течение двух-трёх недель», — сообщил Клишас.

По его словам, в настоящее время, «идёт напряжённая работа над проектом».

Он рассказал, что в законе будет определён порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.

Отмечается, что глава 3 Конституции России была дополнена положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории страны федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.

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