Клишас рассказал о проекте о федеральных территориях
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- РИА Новости
«Закон о федеральных территориях будет внесён в Думу в течение двух-трёх недель», — сообщил Клишас.
По его словам, в настоящее время, «идёт напряжённая работа над проектом».
Он рассказал, что в законе будет определён порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.
Отмечается, что глава 3 Конституции России была дополнена положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории страны федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.