Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.
«К большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли», — заявили в театре.
В частности, отменены спектакли с 14 по 28 октября. Все сотрудники театра переходят на удалённый режим работы и будут обязаны сдать тест на коронавирус.
Во всех помещениях театра проведут санобработку и дезинфекцию.
«Все билеты подлежат возврату. Средства за билеты, купленные на нашем сайте, автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата», — сообщили в учреждении.
При этом билеты, которые были куплены в кассе театра, будут приниматься к возврату в кассе с 29 октября.
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