В Москве запустят два новых ночных маршрута автобусов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.
«Маршрут н12 «Китай-город» — 4-й микрорайон Митино» будет проходить по Ленинградскому проспекту до Пятницкого шоссе через «Сходненскую» и «Митино», — заявили в ведомстве.
Автобус н13 «Китай-город» — 6-й микрорайон Загорья» отправится по проспекту Андропова в Восточное Бирюлёво через «Коломенскую», «Каширскую», «Кантемировскую» и «Царицыно».
В ноябре будут курсировать 15 ночных автобусов. Ежемесячно такими маршрутами пользуются около 100 тыс. пассажиров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году.