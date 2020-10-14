В Москве запустят два новых ночных маршрута автобусов

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В ночь на 15 ноября в Москве запускают два новых ночных маршрута.
В Москве запустят два новых ночных маршрута автобусов
  • © Максим Денисов / Портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

«Маршрут н12 «Китай-город» — 4-й микрорайон Митино» будет проходить по Ленинградскому проспекту до Пятницкого шоссе через «Сходненскую» и «Митино», — заявили в ведомстве.

Автобус н13 «Китай-город» — 6-й микрорайон Загорья» отправится по проспекту Андропова в Восточное Бирюлёво через «Коломенскую», «Каширскую», «Кантемировскую» и «Царицыно».

В ноябре будут курсировать 15 ночных автобусов. Ежемесячно такими маршрутами пользуются около 100 тыс. пассажиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году.

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