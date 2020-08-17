В Подмосковье появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году

Короткая ссылка
В Московской области появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году.
В Подмосковье появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году
  • © Frank Duenzl
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэнерго.

Речь идёт о 25 электрозарядках в опорах наружного освещения и 40 отдельно стоящих зарядных станциях для электротранспорта. Их установят в 19 округах.

Работами занимается «Мособлэнерго».

Всего в регионе функционируют 182 электрозарядные станции.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить