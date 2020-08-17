В Подмосковье появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году

В Московской области появятся ещё 65 станций для зарядки электротранспорта в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэнерго.

Речь идёт о 25 электрозарядках в опорах наружного освещения и 40 отдельно стоящих зарядных станциях для электротранспорта. Их установят в 19 округах.

Работами занимается «Мособлэнерго».

Всего в регионе функционируют 182 электрозарядные станции.

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