В Тамбовской области прошли учения СОБРа по ликвидации бандформирований

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В Тамбовской области прошли учения Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) по ликвидации бандформирований.
В Тамбовской области прошли учения СОБРа по ликвидации бандформирований
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

По сценарию, преступники захватили здание, и перед участниками тренировки поставили задачу зачистить помещение.

«Прежде чем приступить к спецоперации, мы получаем максимальное количество данных о дислокации противника — всё, что можем получить из различных видов источников: это фото- и видеоразведка, в том числе авиационная. Если это возможно, проводится доразведка силами личного состава», — заявил один из бойцов.

По его словам, затем прорабатываются средства, которые планируется применить, и только после этого группа направляется на штурм.

«Подобные учения проводятся практически каждую неделю, как минимум дважды в неделю — стрельбы и занятия по тактической подготовке. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, боевая подготовка — краеугольный камень не только в работе спецподразделений, но и всей Росгвардии», — отметил начальник управления Росгвардии по региону, полковник полиции Сергей Шишмонин.

Ранее RIA56 сообщало, что в аэропорту Оренбурга прошли антитеррористические учения.

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