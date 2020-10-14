В Томской области оценили ход реализации программы «Земский учитель»

В Томской области оценили ход реализации федеральной программы «Земский учитель».

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

По 1 млн рублей получили 17 педагогов, которые переехали в сёла и малые города. Ещё двое получат выплаты в ближайшем будущем.

На 2020 год область получила 19 квот на единовременные выплаты по 1 млн рублей земским учителям.

«Учителя приступили к работе в 17 муниципалитетах (кроме Томска, Северска и Чаинского района), включая школы, расположенные в отдалённых населённых пунктах», — отметили в администрации.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.