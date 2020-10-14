В Удмуртии рассказали о работе по борьбе с нарушителями масочного режима

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В Удмуртии рассказали о работе по борьбе с нарушителями масочного режима, рейды проводят сотрудники Роспотребнадзора и МВД. С 11 сентября составлено 700 протоколов.
В Удмуртии рассказали о работе по борьбе с нарушителями масочного режима
  • РИА Новости

«Мы должны ответственно относиться к ситуации и беречь своё здоровье. Я не понимаю предпринимателей, которых мы поддерживаем с начала пандемии и которые нарушают элементарные меры. Мы не закрываем их полностью, а лишь вводим ограничения», — цитирует izh.kp.ru главу региона Александра Бречалова.

Так, после введения запрета на работу заведений общепита с 23:00 до 07:00, который ввели 7 октября, четыре кафе продолжали принимать посетителей.

По всем фактам проводятся административные расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.

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