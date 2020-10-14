В ДТП с маршруткой в Тульской области погибли три человека

При столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Тульской области три человека погибли, ещё пять пострадали.

«Возле деревни Петровское в Кимовском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб региона.

Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Советском районе Красноярска, пострадали четыре человека.