В ДТП с маршруткой в Тульской области погибли три человека
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- РИА Новости
«Возле деревни Петровское в Кимовском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб региона.
Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Советском районе Красноярска, пострадали четыре человека.