В Кремле прокомментировали ситуацию с ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что на этот счёт ведутся контакты на экспертном и высоком уровне.

Песков добавил, что позиция России является последовательной, об этом хорошо известно.

В Кремле отметили, что пока «не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договорённости достигнуты на этот счёт».

«Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы понимаем, что его надо продлевать», — сказал Песков.

По его словам, это в интересах России и США и стратегической безопасности всего мира.

«В остальном договорённости не достигнуты», — заявили в Кремле.

Ранее в США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.