На Ставрополье за сутки выявили 165 случаев COVID-19

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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 165 новых случаев.
На Ставрополье за сутки выявили 165 случаев COVID-19
  • РИА Новости

«За недавние семь дней проведено более 40 тыс. таких исследований. И в дальнейшем мы планируем расширить возможности региона как по тестированию, так и по диагностированию коронавируса», — цитирует newstracker.ru сообщение губернатора Владимира Владимирова.

Каждые сутки в регионе на инфекцию проверяют около шести — семи тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.

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