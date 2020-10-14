На Ставрополье за сутки выявили 165 случаев COVID-19

В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 165 новых случаев.

«За недавние семь дней проведено более 40 тыс. таких исследований. И в дальнейшем мы планируем расширить возможности региона как по тестированию, так и по диагностированию коронавируса», — цитирует newstracker.ru сообщение губернатора Владимира Владимирова.

Каждые сутки в регионе на инфекцию проверяют около шести — семи тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.