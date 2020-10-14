В Нальчике произошёл крупный пожар в строящемся доме
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 11:10 поступила информация о том, что в Нальчике на Кабардинской улице произошёл пожар», — заявили в министерстве.
По предварительным данным, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.
Отмечается, что огонь охватил четвёртый этаж строящегося здания. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы.