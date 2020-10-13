Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы

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Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.
Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Медынская в районе Бирюлёво Южное.

«Из горящей квартиры был эвакуирован один человек, пострадавший передан в скорую. К сожалению, ещё один человек погиб. Из соседней квартиры спасено два человека», —говорится в сообщении.

По данным МЧС, горели личные вещи и мебель на площади 5 кв. м. В 1:58 возгорание было ликвидировано.

Ранее в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребёнка во время пожара в жилом доме.

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