В ОНК рассказали об условиях содержания замглавы банка «Траст»

Первый заместитель председателя правления, главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров, подозреваемый в мошенничестве, содержится в карантинной камере СИЗО «Матросская тишина». Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

По его словам, всего в камере находятся четыре человека.

«Хабаров сказал, что его сокамерники тоже обвиняются в мошенничестве. Он также заявил, что заключённым не дают питьевой воды, предлагая пить воду из-под крана. Отсутствует чайник, и, хотя есть кипятильник, кипяток получается с привкусом пластика», — сказал правозащитник.

Он также добавил, что Хабаров пока не получил передач от родственников и не может поменять одежду — сидит в том же, в чём был задержан.

Хабаров был арестован 9 октября. Его бывший деловой партнёр Александр Богатиков утверждает, будто Хабаров с сообщниками похитил у него 900 млн рублей. Защита бизнесмена называет эти обвинения голословными. В пресс-службе «Траста» назвали происходящее «вопиющей ситуацией».