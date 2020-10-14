В ОНК рассказали об условиях содержания замглавы банка «Траст»

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RT
Первый заместитель председателя правления, главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров, подозреваемый в мошенничестве, содержится в карантинной камере СИЗО «Матросская тишина». Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
В ОНК рассказали об условиях содержания замглавы банка «Траст»
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По его словам, всего в камере находятся четыре человека. 

«Хабаров сказал, что его сокамерники тоже обвиняются в мошенничестве. Он также заявил, что заключённым не дают питьевой воды, предлагая пить воду из-под крана. Отсутствует чайник, и, хотя есть кипятильник, кипяток получается с привкусом пластика», — сказал правозащитник.

Он также добавил, что Хабаров пока не получил передач от родственников и не может поменять одежду — сидит в том же, в чём был задержан. 

Хабаров был арестован 9 октября. Его бывший деловой партнёр Александр Богатиков утверждает, будто Хабаров с сообщниками похитил у него 900 млн рублей. Защита бизнесмена называет эти обвинения голословными. В пресс-службе «Траста» назвали происходящее «вопиющей ситуацией».

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