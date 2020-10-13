Посол России рассказал об актуальности межрегиональных контактов с США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что межрегиональные контакты между двумя странами сегодня приобретают особую актуальность.
Посол России рассказал об актуальности межрегиональных контактов с США
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Об этом он заявил в ходе видеоконференции Международной ассоциации городов-побратимов.

Посол отметил, что в самых разных частях США за пределами Вашингтона наблюдается прагматичный взгляд на совместную работу с Россией. 

«Именно поэтому сегодня межрегиональные контакты приобретают особую актуальность, могут открыть новые возможности для развития сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Антонов призвал все американские штаты найти партнёров среди российских субъектов, а также определиться «с конкретными планами и взаимовыгодными проектами».

Ранее Антонов высказался по поводу стабилизации российско-американских отношений.

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