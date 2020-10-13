Подлодка «Орёл» выполнила стрельбу ракетой «Гранит»

Атомная подводная лодка «Орёл» в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«13 октября в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за летний период обучения экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота «Орёл» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море», — рассказали в ведомстве.

Стрельбу провели из подводного положения по мишенной позиции, которая имитирует крупный надводный корабль «противника». Цель располагалась на дистанции более 120 км от точки пуска ракеты.

Отмечается, что район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района было обеспечено кораблями Кольской флотилии разнородных сил.

По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орёл» успешно справился с поставленной задачей.

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