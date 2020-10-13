В России предложили создать систему слежения за вывозом мусора

Межрегиональное общество защиты прав потребителей «Народный контроль» предложило создать IT-систему по контролю за вывозом отходов с помощью спутников с пилотным проектом в Москве.

Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующее письмо организация направила мэру российской столицы Сергею Собянину.

Как заявил председатель правления «Народного контроля» Алексей Смирнов, в настоящее время в каждом регионе есть своя территориальная схема обращения с отходами, где указаны все точки сбора мусора, мусороразгрузочные, сортировочные базы, полигоны, перерабатывающие вторсырьё предприятия.

«Предлагаемая система позволит объединить и визуализировать эти данные. Карта, напоминающая «Яндекс» или Google, будет доступна не только регоператорам, но и надзорным органам и обычным гражданам», — отметил он.

По его словам, система поможет обнаруживать некачественное оказание услуг по вывозу ТКО, изучать, как часто происходят нарушения.

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