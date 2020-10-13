В России предложили создать систему слежения за вывозом мусора

Короткая ссылка
Межрегиональное общество защиты прав потребителей «Народный контроль» предложило создать IT-систему по контролю за вывозом отходов с помощью спутников с пилотным проектом в Москве.
В России предложили создать систему слежения за вывозом мусора
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующее письмо организация направила мэру российской столицы Сергею Собянину.

Как заявил председатель правления «Народного контроля» Алексей Смирнов, в настоящее время в каждом регионе есть своя территориальная схема обращения с отходами, где указаны все точки сбора мусора, мусороразгрузочные, сортировочные базы, полигоны, перерабатывающие вторсырьё предприятия.

«Предлагаемая система позволит объединить и визуализировать эти данные. Карта, напоминающая «Яндекс» или Google, будет доступна не только регоператорам, но и надзорным органам и обычным гражданам», — отметил он.

По его словам, система поможет обнаруживать некачественное оказание услуг по вывозу ТКО, изучать, как часто происходят нарушения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить