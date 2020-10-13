В Якутии вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса

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Власти Якутии вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса.
В Якутии вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что если один из членов семьи заболевает ОРВИ, то на 14-дневную самоизоляцию обязана уходить вся семья. Работающие члены семьи переводятся на удалённую форму или оформляют отпуск с сохранением рабочего места. К работодателю, препятствующему этому, будут применены административные меры. Такое решение связано с тем, что в регионе наблюдается одновременный рост числа больных коронавирусом, а также ОРВИ и гриппом. 

Также муниципальным властям поручено взять на строгий контроль перевод на удалённую форму работы не менее 50% работников бюджетной сферы, кроме работников сферы здравоохранения, образования, стационарных социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, введённые в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, продлены до 30 октября.

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