В Минздраве назвали «довольно тревожной» ситуацию с COVID-19 в России
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- АГН «Москва»
«На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление Чуланов сделал во время выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал, как долго будет продолжаться рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.