В Минздраве назвали «довольно тревожной» ситуацию с COVID-19 в России

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал «довольно тревожной» ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Чуланов сделал во время выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал, как долго будет продолжаться рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.