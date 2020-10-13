В Минздраве назвали «довольно тревожной» ситуацию с COVID-19 в России

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Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал «довольно тревожной» ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Минздраве назвали «довольно тревожной» ситуацию с COVID-19 в России
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Чуланов сделал во время выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал, как долго будет продолжаться рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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