Свердловский омбудсмен рассказал о состоянии девочки, которую держали в шкафу

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал о состоянии девочки, которую держали в шкафу.

В беседе с URA.RU он заявил, что с волнением шёл в больницу, но состояние ребёнка его обрадовало.

«Глазёнки осознанные, она реагирует. Впечатление хорошее. Я думаю, всё у неё будет хорошо», — сказал омбудсмен.

По его словам, врачи считают, что минимальный уход после рождения девочка всё же получала. Мороков также отметил, что ребёнок окружён вниманием медиков.

9 октября в Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.

По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти не кормила её.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане завели уголовное дело против матери, ночью оставившей двухлетнюю дочку в коляске на улице.