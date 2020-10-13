В Москве упростили порядок получения выплат на детей

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Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в городские правовые акты, которые упрощают порядок получения выплат на детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В Москве упростили порядок получения выплат на детей
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, теперь для получения госуслуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет предоставлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Для получения необходимых сведений о заявителях ведомства будут обмениваться друг с другом информацией в электронной форме.

В сентябре сообщалось, что московские власти выделили почти 200 млрд рублей на меры по соцподдержке жителей и системы здравоохранения.

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