ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей на переходах

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ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на пешеходных переходах не нужно штрафовать водителей. Разъяснения за подписью главы ведомства Михаила Черникова направлены в региональные подразделения, пишет «Коммерсантъ».
ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей на переходах
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Так, в них указывается, что если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу и его нельзя штрафовать.

Согласно ПДД, при приближении к нерегулируемому переходу водитель должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или вступившим на проезжую часть, а при повороте — пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина.

«Уступить дорогу» означает, что авто не должно начинать или продолжать движение, если это заставит человека «изменить направление движения или скорость».

Верховный суд разъяснил это ещё в 2012 году, однако не все сотрудники Госавтоинспекции следуют этим правилам, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в текущей редакции проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации.

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