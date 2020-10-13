Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вакцинацией от гриппа в России

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Пресс-служба Роспотребнадзора рассказала о ситуации с вакцинацией от гриппа в России.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вакцинацией от гриппа в России
  • © РИА Новости

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32-х субъектах Российской Федерации.

«При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.

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