В Приморье прокомментировали ситуацию с вакцинацией против гриппа

В Приморском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией против гриппа, до 1 ноября запланировано привить 60% жителей.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Прививочная кампания, стартовавшая 1 сентября, охватила более 630 тыс. человек. В частности, вакцину получили более 176 тыс. детей в возрасте от шести месяцев до 18 лет.

«Грипп опасен своими осложнениями. Наиболее частое — это пневмония (воспаление лёгких). Кроме того, грипп осложняется воспалением лобных, гайморовых пазух, воспалением среднего уха, поражением сердечно-сосудистой системы, имеющим название «гриппозный миокардит». Он может вызвать поражение центральной нервной системы», — цитирует издание главного внештатного специалиста по вакцинопрофилактике краевого Минздрава Евгения Воробьёва.

По данным медиков, иммунитет к заболеванию развивается через 14 дней после вакцинации.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.