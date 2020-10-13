В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
- © РИА Новости / Максим Блинов
«В Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.
Накануне в Москве умерли 34 пациента с коронавирусом.
Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в городе увеличивается число тяжелобольных, растёт смертность от COVID-19.
Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.