В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5687, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Накануне в Москве умерли 34 пациента с коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в городе увеличивается число тяжелобольных, растёт смертность от COVID-19.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.