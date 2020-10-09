Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
«Увеличивается количество очень тяжёлых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти», — цитирует Собянина РИА Новости.
Как отметил глава города, это говорит о том, что «пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает».
По последним данным, в Москве скончались 5530 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
По словам московских властей, следующая неделя станет решающей в оценке ситуации с COVID-19.