Прокуратура начала проверку из-за зелёной жидкости в Москве-реке

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Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зелёной воде, которая появилась в Москве-реке в районе Пречистенской набережной у Крымского моста.
Прокуратура начала проверку из-за зелёной жидкости в Москве-реке
  • РИА Новости

«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефёдовой.

Она отметила, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отмечалось, что ярко-зелёная вода потоком поступает в реку напротив парка «Музеон». Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды. Позднее окрашенную воду стали откачивать сотрудники «Мосводоканала».

Ранее в РАН заявили о природных причинах гибели животных в море у берегов Камчатки.

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