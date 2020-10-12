В РАН заявили о природных причинах гибели животных на Камчатке
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- РИА Новости
«Мы исходно выделили две группы гипотез (гибели животных. — RT) — техногенную, поскольку это были самые первые версии, вторая группа гипотез — это действие природных факторов», — цитирует ТАСС Адрианова.
По его словам, в результате исследований техногенная версия ушла на второй план.
Специалист подчеркнул, что регион столкнулся с достаточно масштабным, но нередким для Камчатки природным явлением вредоносного цветения воды.
Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли одной из основных версий причин произошедшего в Авачинском заливе.