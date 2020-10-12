В РАН заявили о природных причинах гибели животных на Камчатке

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Причина гибели животных на Камчатке является природной. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского» Дальневосточного отделения РАН Андрей Адрианов.
В РАН заявили о природных причинах гибели животных на Камчатке
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«Мы исходно выделили две группы гипотез (гибели животных. — RT) — техногенную, поскольку это были самые первые версии, вторая группа гипотез — это действие природных факторов», — цитирует ТАСС Адрианова.

По его словам, в результате исследований техногенная версия ушла на второй план.

Специалист подчеркнул, что регион столкнулся с достаточно масштабным, но нередким для Камчатки природным явлением вредоносного цветения воды.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли одной из основных версий причин произошедшего в Авачинском заливе.

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