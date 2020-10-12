Ставропольский край получил 700 млн рублей на выплаты семьям с детьми

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Ставропольский край получил из федерального бюджета дополнительные 700 млн рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.
Ставропольский край получил 700 млн рублей на выплаты семьям с детьми
  • РИА Новости

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

«На данный момент на Ставрополье выплачено 4,07 млрд рублей на 99,5 тыс. детей», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Размер пособия на одного ребёнка на Ставрополье составляет 4921,5 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми.

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