В Петербурге к больнице Святителя Луки присоединят новые корпуса

Власти Санкт-Петербурга выкупят два нежилых здания, которые будут присоединены к больнице Святителя Луки.

Об этом пишут «Невские новости».

Там создадут современное круглосуточное отделение по оказанию амбулаторной медицинской помощи. При необходимости выделят 165 коек и для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В понедельник, 12 октября, губернатор Александр Беглов подписал постановление на приобретение корпусов. Они расположены на Чугунной улице и принадлежат акционерному обществу «ЛОМО».

На покупку потратят 104,88 млн рублей.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.