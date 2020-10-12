Шойгу оценил действия войск на учениях «Кавказ-2020»

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска в ходе крупнейших в этом году в стране учений «Кавказ-2020» отработали на отлично.
Шойгу оценил действия войск на учениях «Кавказ-2020»
  • РИА Новости

«Созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму», — приводит РИА Новости его слова.

В военных учениях, помимо России, участвовали Армения, Белоруссия, Китай, Мьянма и Пакистан. Были задействованы почти 79,5 тыс. военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск Раевский защиту от морского десанта.

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