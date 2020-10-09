Комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ отработали ликвидацию корабля условного противника

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В Крыму береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота отработали ликвидацию корабля условного противника.
Комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ отработали ликвидацию корабля условного противника
  • РИА Новости

«При отработке задач по предназначению расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали её и взяли на сопровождение», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки. В роли корабля условного противника был задействован фрегат «Адмирал Григорович».

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск Раевский защиту от морского десанта.

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